Bide Frantsesa Gares - Lizarra etapa
Zurratzaileak kalea, 43
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Larrugileen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
10
Zurratzaileak kalea, 43
Lizarra (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Amaia García eta José Antonio Sanz
Oharrak:
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