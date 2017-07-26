Camino Francés Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
C/ Curtidores, 43
Albergue Hostería de Curtidores
Disponible sin conexión
398
C/ Curtidores, 43
Estella (Navarra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Amaia García y José Antonio Sanz
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 5
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
km 22,0
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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