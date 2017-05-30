Bide Frantsesa Lizarratik Torres del Ríora
Bodegoones, s/n
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Kodes aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
410
Bodegoones, s/n
Santsol (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Asier Mancisidor eta Eusebio Irigoyen
Oharrak: Ostatua taberna-jatetxe batekin, terraza zabalarekin.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 6
Lizarratik Torres del Ríora
km 29,0
Denbora 06H 35’
Zailtasuna ERTAINA
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