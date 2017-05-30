Camí Francès Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu
Els Bodegones, s/n
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Alberg Codés
Disponible sense connexió
410
Els Bodegones, s/n
Sansol (Navarra)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Asier Mancisidor i Eusebio Irigoyen
Observacions: Albergui amb bar-restaurant amb àmplia terrassa.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 6
Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu
km 29,0
Temps 06H 35’
Dificultat mitjana
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