Bide Frantsesa Orreagatik Zubirirako etapa
Oihanilun kalea 2
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Irugoienea aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1740
Oihanilun kalea 2
Aurizberri / Espinal (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Richard
Oharrak: Familia aterpetxea Bidean, Orreagatik 6 kilometrora.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 2
Orreagatik Zubirirako etapa
km 21,5
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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