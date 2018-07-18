Camino Francés Etapa de Roncesvalles a Zubiri
C/ Oihanilun 2
Albergue Irugoienea
Disponible sin conexión
17422
C/ Oihanilun 2
Aurizberri / Espinal (Navarra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Richard
Observaciones: Albergue familiar en el Camino, situado 6 km después de Roncesvalles.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 2
Etapa de Roncesvalles a Zubiri
km 21,5
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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