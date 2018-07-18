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Camino Francés Etapa de Roncesvalles a Zubiri

Albergue Irugoienea

Disponible sin conexión
174
22
Albergue irugoienea

C/ Oihanilun 2
Aurizberri / Espinal (Navarra)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Richard

Observaciones: Albergue familiar en el Camino, situado 6 km después de Roncesvalles.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Roncesvalles a Zubiri Etapa 2

Etapa de Roncesvalles a Zubiri

km 21,5
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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