Bide Frantsesa Portomarinetik Palas de Reirako etapa
Ligonde, 4. zk.
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Fuente del Peregrino aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1140
Ligonde, 4. zk.
Ligonde (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Agape
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Boluntarioak
Oharrak: Boluntarioek zaintzen dute. Afaria eta gosaria ematen dira. Erreserbak eta irekiak egingo ditugu astelehenetik ostiralera
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 28
Portomarinetik Palas de Reirako etapa
km 25,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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