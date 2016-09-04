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Bide Frantsesa Portomarinetik Palas de Reirako etapa

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Fuente del Peregrino aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
114
0
Albergue fuente del peregrino

Ligonde, 4. zk.
Ligonde (Lugo)

687 550 527

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Agape

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Boluntarioak

Oharrak: Boluntarioek zaintzen dute. Afaria eta gosaria ematen dira. Erreserbak eta irekiak egingo ditugu astelehenetik ostiralera

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Portomarinetik Palas de Reirako etapa Etapa 28

Portomarinetik Palas de Reirako etapa

km 25,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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