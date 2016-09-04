Camino Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei
Ligonde, nº 4
Albergue Fuente del Peregrino
Disponible sin conexión
11725
Ligonde, nº 4
Ligonde (Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ágape
Persona encargada de atender el albergue: Voluntarios
Observaciones: Es atendido por voluntarios. Se da la cena y el desayuno. Hacemos reservas y abiertos de Lunes a Viernes
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
km 25,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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