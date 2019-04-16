Bide Frantsesa Arzua - Pedrouzo etapa
Ferreirosko San Mamed. Ponte de Ferreiros, 1
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Ferreirosko A Ponte aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
370
Ferreirosko San Mamed. Ponte de Ferreiros, 1
A Ponte de Ferreiros (Concello de O Pino)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Nancy Luna
Oharrak:
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