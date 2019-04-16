Camino Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo
San Mamed de Ferreiros. A Ponte de Ferreiros, 1
Albergue A Ponte de Ferreiros
Disponible sin conexión
435
San Mamed de Ferreiros. A Ponte de Ferreiros, 1
A Ponte de Ferreiros (Concello de O Pino)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Nancy Luna
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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