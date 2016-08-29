Bide Frantsesa Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
Handia 36
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Ibiltariko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
70
Handia 36
Belorado (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Partikularra
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Eva Mazón
Oharrak: Gela pribatuak ditugu 25 €-tik hasita. Menua 13 €-ren truke edo plater konbinatuak.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 10
Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna TXIKIA
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