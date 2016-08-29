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Bide Frantsesa Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado

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Ibiltariko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Ibiltariko erromesen aterpetxea

Handia 36
Belorado (Burgos)

947 58 02 31, 656 873 927

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Partikularra

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Eva Mazón

Oharrak: Gela pribatuak ditugu 25 €-tik hasita. Menua 13 €-ren truke edo plater konbinatuak.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado Etapa 10

Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna TXIKIA
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