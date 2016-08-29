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Camí Francès Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado

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Alberg de pelegrins Caminante

Disponible sense connexió
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Alberg de pelegrins Caminante

Major 36
Belorado (Burgos)

947 58 02 31, 656 873 927

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Particular

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Eva Mazón

Observacions: Les habitacions individuals amb bany costen 45 euros i amb bany compartit 35 euros.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado

km 22,7
Temps 05H 00’
Dificultat baixa
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