Bide Frantsesa Gares - Lizarra etapa
Esperanza kalea, 2
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El Cantero aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
170
Esperanza kalea, 2
Mañeru (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mariola eta Roberto
Oharrak: XVII. mendeko jauregi etxea, guztiz eraberritua. Menua 14€ Aterpetxearen irekiera 14:00 hrs
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