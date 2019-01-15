Camino Francés Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
C/ Esperanza, 2
Albergue El Cantero
Disponible sin conexión
1910
C/ Esperanza, 2
Mañeru (Navarra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Mariola y Roberto
Observaciones: Casa palacio del siglo XVII totalmente rehabilitada. Menú 14€ Apertura albergue 14:00 hrs
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 5
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
km 22,0
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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