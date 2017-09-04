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Bide Frantsesa Arzua - Pedrouzo etapa

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Edreira aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
375
0
05 albergue edreira

Rúa da Fonte, 19
O Pedrouzo (O Pinoko Arcadoko Parrokia)

981 51 13 65, 660 23 49 95

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: María del Pilar eta Isabel

Oharrak: Prezioan sartzen dira oihalezko izara, burko-zorroa eta manta.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Arzua - Pedrouzo etapa Etapa 30

Arzua - Pedrouzo etapa

km 19,1
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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