Bide Frantsesa Arzua - Pedrouzo etapa
Rúa da Fonte, 19
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Edreira aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
3750
Rúa da Fonte, 19
O Pedrouzo (O Pinoko Arcadoko Parrokia)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: María del Pilar eta Isabel
Oharrak: Prezioan sartzen dira oihalezko izara, burko-zorroa eta manta.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak