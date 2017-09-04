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Camino Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo

Albergue Edreira

Disponible sin conexión
403
178
05 albergue edreira

Rúa da Fonte, 19
O Pedrouzo (Parroquia de Arca - Concello de O Pino)

981 51 13 65, 660 23 49 95

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: María del Pilar e Isabel

Observaciones: En el precio van incluidas la sábana bajera de tela, la funda de almohada y la manta

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa de Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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