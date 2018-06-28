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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Muxia arteko etapa

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Delfín Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
22
0
Albergue delfin

Lopez Abente etorbidea, 22
Muxia (A Coruña)

699226 586, 981 742 437

Alberge [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rozsa Benedek

Oharrak: Aterpetxetik itsasora begira.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Olbeiroa eta Muxia arteko etapa Etapa 4

Olbeiroa eta Muxia arteko etapa

km 32,5
Denbora 07H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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