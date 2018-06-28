Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa d'Olveiroa a Muxía

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Albergui Dofí

Disponible sense connexió
21
0
Albergue delfin

Avinguda López Abente, 22
Muxía (la Corunya)

699 226 586, 981 742 437

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rózsa Benedek

Observacions: Vistes al mar des de l'alberg.

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa d'Olveiroa a Muxía Etapa 4

Etapa d'Olveiroa a Muxía

km 32,5
Temps 07H 45’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies