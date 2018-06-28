Albergui Dofí

Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa d'Olveiroa a Muxía
Avinguda López Abente, 22
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Disponible sense connexió
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Avinguda López Abente, 22
Muxía (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rózsa Benedek
Observacions: Vistes al mar des de l'alberg.
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 4
Etapa d'Olveiroa a Muxía
km 32,5
Temps 07H 45’
Dificultat mitjana
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