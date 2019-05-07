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Portugalgo Bidea Santiagoko Erroldaren etapa

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Da Capellania aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue da capellania

Lekua esklabo 3
Esklabotza-Erroldak

651 132 591

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: MºRosari Durán Macho

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: MºRosari Durán Macho

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Alexandre

Oharrak:

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Santiagoko Erroldaren etapa Etapa 6

Santiagoko Erroldaren etapa

km 25,2
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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