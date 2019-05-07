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Camí Portuguès Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la

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Alberg Dona Capellania

Disponible sense connexió
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Albergue da capellania

Lloc esclavirtude 3
Esclavitude-Padron

651 132 591

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Mº Rosari Durán Mascle

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Mº Rosari Durán Mascle

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Alexandre

Observacions:

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la Etapa 6

Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la

km 25,2
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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