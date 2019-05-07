Camí Portuguès Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la
Lloc esclavirtude 3
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Dona Capellania
Disponible sense connexió
00
Lloc esclavirtude 3
Esclavitude-Padron
Propietat de l'alberg: Mº Rosari Durán Mascle
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Mº Rosari Durán Mascle
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Alexandre
Observacions:
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 6
Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la
km 25,2
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots