Bide Frantsesa Triacastela eta Sarria arteko etapa
Eskalinata da Fonte, 10 (Erromesaldiaren ondoan)
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Casa Peltre aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
72490
Eskalinata da Fonte, 10 (Erromesaldiaren ondoan)
Sarria (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Manuel Lopez
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 26
Triacastela eta Sarria arteko etapa
km 18,0
Denbora 04H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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