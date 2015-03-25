Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria
Escalinata fa Fonte, 10 (Al costat de la peregrinoteca)
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Albergui Casa Peltre
Disponible sense connexió
72510
Escalinata fa Fonte, 10 (Al costat de la peregrinoteca)
Sarria (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Manuel López
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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