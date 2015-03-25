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Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria

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Albergui Casa Peltre

Disponible sense connexió
7251
0
Casa peltre

Escalinata fa Fonte, 10 (Al costat de la peregrinoteca)
Sarria (Lugo)

606 226 067

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Manuel López

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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