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Bide Frantsesa Etapa: Somportetik Jacara

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Casa Mamré aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
350
0
Casa mamre

Arkuko kalea, 1
Jaca (Huesca)

974 36 32 71, 628 406 687

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Eliza ebanjelikoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Eliza ebanjelikoa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: José Eugenio Burguillo Martín

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa: Somportetik Jacara Etapa 1 por Somport

Etapa: Somportetik Jacara

km 30,5
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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