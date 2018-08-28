Bide Frantsesa Etapa: Somportetik Jacara
Arkuko kalea, 1
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Casa Mamré aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
3500
Arkuko kalea, 1
Jaca (Huesca)
Aterpetxearen jabegoa: Eliza ebanjelikoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Eliza ebanjelikoa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: José Eugenio Burguillo Martín
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 1 por Somport
Etapa: Somportetik Jacara
km 30,5
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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