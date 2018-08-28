Camino Francés Etapa de Somport a Jaca
Calle del Arco, 1
Albergue Casa Mamré
Disponible sin conexión
36823
Calle del Arco, 1
Jaca (Huesca)
Propiedad del albergue: Iglesia Evangélica
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Iglesia Evangélica
Persona encargada de atender el albergue: José Eugenio Burguillo Martín
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1 por Somport
Etapa de Somport a Jaca
km 30,5
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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