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Camino Francés Etapa de Somport a Jaca

Albergue Casa Mamré

Disponible sin conexión
368
23
Casa mamre

Calle del Arco, 1
Jaca (Huesca)

974 36 32 71, 628 406 687

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Iglesia Evangélica

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Iglesia Evangélica

Persona encargada de atender el albergue: José Eugenio Burguillo Martín

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Somport a Jaca Etapa 1 por Somport

Etapa de Somport a Jaca

km 30,5
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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