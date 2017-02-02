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Bide Frantsesa Sarriatik Portomarinerako etapa

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Casa do Marabillas aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
24
0
Casa do marabillas

Camiño do Monte, 3
Portomarín (Lugo)

744 450 425

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pedro López Pérez

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Turismoko aterpetxera egokitutako familia etxebizitza.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Sarriatik Portomarinerako etapa Etapa 27

Sarriatik Portomarinerako etapa

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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