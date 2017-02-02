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Camino Francés Etapa de Sarria a Portomarín

Albergue Casa do Marabillas

Disponible sin conexión
48
5
Casa do marabillas

Camiño do Monte, 3
Portomarín (Lugo)

744 450 425

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Pedro López Pérez

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Vivienda familiar adaptada a Albergue que cuenta con habitaciones Dobles, Triples y Cuádruples

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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