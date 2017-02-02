Camino Francés Etapa de Sarria a Portomarín
Camiño do Monte, 3
Albergue Casa do Marabillas
Disponible sin conexión
485
Camiño do Monte, 3
Portomarín (Lugo)
Propiedad del albergue: Pedro López Pérez
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: Vivienda familiar adaptada a Albergue que cuenta con habitaciones Dobles, Triples y Cuádruples
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 27
Etapa de Sarria a Portomarín
km 22,4
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos