Bide Frantsesa Leondik Bideko San Martinera bitarteko etapa
El Jano bidea, 2
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La Casa del Camino aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1620
El Jano bidea, 2
Ama Birjinaren Valverde
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Lidia eta Daniel
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 19
Leondik Bideko San Martinera bitarteko etapa
km 25,9
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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