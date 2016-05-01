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Camino Francés Etapa de León a San Martín del Camino

Albergue La Casa del Camino

Disponible sin conexión
175
58
Albergue La Casa del Camino

Camino El Jano, 2
Valverde de la Virgen

649620168

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Lidia y Daniel

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de León a San Martín del Camino Etapa 19

Etapa de León a San Martín del Camino

km 25,9
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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