Camino Francés Etapa de León a San Martín del Camino
Camino El Jano, 2
Albergue La Casa del Camino
Disponible sin conexión
17558
Camino El Jano, 2
Valverde de la Virgen
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Lidia y Daniel
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 19
Etapa de León a San Martín del Camino
km 25,9
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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