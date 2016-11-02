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Camí Portuguès Etapa de Redondela a Pontevedra

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Slow City Hostel Pontevedra

Disponible sense connexió
16
0
Slow city pontevedra

Rúa dona Amargor 5, 1º Izda
Pontevedra

631 062 896 (Jorge. Atén whatsapp)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jorge d'Ungla

Observacions:

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Redondela a Pontevedra Etapa 3

Etapa de Redondela a Pontevedra

km 18,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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