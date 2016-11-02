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Camino Portugués Etapa de Redondela a Pontevedra

Slow City Hostel Pontevedra

Disponible sin conexión
35
3
Slow city pontevedra

Rúa da Amargura 5, 1º Izda
Pontevedra

631 062 896 (Jorge. Atiende whatsapp)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Jorge de Uña

Observaciones:

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Redondela a Pontevedra Etapa 3

Etapa de Redondela a Pontevedra

km 18,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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