Camí Francès Etapa de Somport a Jaca
Albareda, 19
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Refugi de Canfranc
Disponible sense connexió
630
Albareda, 19
Canfranc (Osca)
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Nacho López
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 1 per Somport
Etapa de Somport a Jaca
km 30,5
Temps 08H 30’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots