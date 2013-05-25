Camino Francés Etapa de Somport a Jaca
Albareda, 19
Refugio de Canfranc
Disponible sin conexión
693
Albareda, 19
Canfranc (Huesca)
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Nacho López
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1 por Somport
Etapa de Somport a Jaca
km 30,5
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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