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Camí Francès Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa

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De Camí Albergui

Disponible sense connexió
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Albergue de camino

C/ Lugo, 118-sota
Arzúa (la Corunya)

981 50 04 15, 678 758 296

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Antonio i Mari

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa

km 28,8
Temps 06H 45’
Dificultat mitjana
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