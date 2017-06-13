Camí Francès Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa
C/ Lugo, 118-sota
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
De Camí Albergui
Disponible sense connexió
250
C/ Lugo, 118-sota
Arzúa (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Antonio i Mari
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa
km 28,8
Temps 06H 45’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots