Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa
C/ Lugo, 118-bajo
De Camino Albergue
Disponible sin conexión
3213
C/ Lugo, 118-bajo
Arzúa (A Coruña)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Antonio y Mari
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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