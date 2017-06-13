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Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa

De Camino Albergue

Disponible sin conexión
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Albergue de camino

C/ Lugo, 118-bajo
Arzúa (A Coruña)

981 50 04 15, 678 758 296

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Antonio y Mari

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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