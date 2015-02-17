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Camí Francès Etapa de Roncesvalles a Zubiri

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Alberg Riu Arga Ibaia

Disponible sense connexió
39
0
Albergue rio arga ibaia

Carrer Pont de la Ràbia, 7
Zubiri (Navarra)

680 104 471, 948 30 42 43

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Santiago Olleta

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Roncesvalles a Zubiri Etapa 2

Etapa de Roncesvalles a Zubiri

km 21,5
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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