Camí Francès Etapa del Burg Ranero a Lleó
Avda de la Llastra, 53 baix (barri de Puente Castro, a l'entrada de León)
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Alberg Sant Tomás de Canterbury
Disponible sense connexió
640
Avda de la Llastra, 53 baix (barri de Puente Castro, a l'entrada de León)
León
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rosa Sastre
Observacions: Preparen borsa de pícnic per a la següent etapa per 6 Euros.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 18
Etapa del Burg Ranero a Lleó
km 37,1
Temps 08H 30’
Dificultat mitjana
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