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Camino Francés Etapa de El Burgo Ranero a León

Albergue Santo Tomás de Canterbury

Disponible sin conexión
70
31
Albergue santo tomas

Avda de La Lastra, 53 bajo (barrio de Puente Castro, a la entrada de León)
León

987 392 626

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Rosa Sastre

Observaciones: Preparan bolsa de picnic para la siguiente etapa por 6 Euros.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de El Burgo Ranero a León Etapa 18

Etapa de El Burgo Ranero a León

km 37,1
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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