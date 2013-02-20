Camí Francès Etapa d'O Cebreiro a Triacastela
C/ Avinguda de Castella, 20
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Alberg Refugio de l'Oribio
Disponible sense connexió
60
C/ Avinguda de Castella, 20
Triacastela (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Elvira Doval Pérez
Observacions: El preu inclou llençol bajera i funda de coixí
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 25
Etapa d'O Cebreiro a Triacastela
km 21,1
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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