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Camino Francés Etapa de O Cebreiro a Triacastela

Albergue Refugio del Oribio

Disponible sin conexión
11
125
06 albergue refugio del oribio

C/ Avenida de Castilla, 20
Triacastela (Lugo)

982 54 80 85, 616 774 558

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Elvira Doval Pérez

Observaciones: El precio incluye sábana bajera y funda de almohada

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de O Cebreiro a Triacastela Etapa 25

Etapa de O Cebreiro a Triacastela

km 21,1
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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