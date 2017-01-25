Camí Francès Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí
Calli els Cellers 9
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Alberg Putzu
Disponible sense connexió
3650
Calli els Cellers 9
Boadilla del Camí
Propietat de l'alberg: Particular
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Serafín
Observacions: És un alberg promogut per un pelegrí. Hi ha Internet gratuït.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 14
Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí
km 28,5
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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