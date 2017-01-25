Camino Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
Calle las Bodegas 9
Albergue Putzu
Disponible sin conexión
44483
Calle las Bodegas 9
Boadilla del Camino
Propiedad del albergue: Particular
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Serafín
Observaciones: Es un albergue promovido por un peregrino. Hay Internet gratuito.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 14
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
km 28,5
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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