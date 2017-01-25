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Camino Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

Albergue Putzu

Disponible sin conexión
444
83
Albergue putzu

Calle las Bodegas 9
Boadilla del Camino

Propiedad del albergue: Particular

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Serafín

Observaciones: Es un albergue promovido por un peregrino. Hay Internet gratuito.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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