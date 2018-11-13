Camí del Nord Etapa de Santander a Queveda
Calli l'Ermita, 18
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Paradiso
Disponible sense connexió
30
Calli l'Ermita, 18
Hinojedo (Suances)
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions:
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 14
Etapa de Santander a Queveda
km 41,4
Temps 10H 25’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots