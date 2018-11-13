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Camiño do Norte Etapa de Santander a Queveda

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Albergue Paradiso

Dispoñible sen conexión
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Albergue paradiso

Rúa a Ermida, 18
Hinojedo (Suances)

942843139

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións:

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Santander a Queveda Etapa 14

Etapa de Santander a Queveda

km 41,4
Tempo 10H 25’
Dificultade media
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