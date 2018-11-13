Camiño do Norte Etapa de Santander a Queveda
Rúa a Ermida, 18
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Albergue Paradiso
Dispoñible sen conexión
20
Rúa a Ermida, 18
Hinojedo (Suances)
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións:
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 14
Etapa de Santander a Queveda
km 41,4
Tempo 10H 25’
Dificultade media
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