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Camí Francès Etapa del Burg Ranero a Lleó

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Alberg La Parada

Disponible sense connexió
34
0
Albergue la parada

C/ L'Escola, 7
Reliegos de les Matas (León)

987 31 78 80

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Andrés Morán

Observacions: L'alberg té també bar-restaurant.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa del Burg Ranero a Lleó Etapa 18

Etapa del Burg Ranero a Lleó

km 37,1
Temps 08H 30’
Dificultat mitjana
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