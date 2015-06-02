Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de El Burgo Ranero a León

Albergue La Parada

Disponible sin conexión
45
22
Albergue la parada

C/ La Escuela, 7
Reliegos de las Matas (León)

987 31 78 80

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Andrés Morán

Observaciones: El albergue tiene también bar-restaurante.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de El Burgo Ranero a León Etapa 18

Etapa de El Burgo Ranero a León

km 37,1
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue La Parada

Ver todos

¡Envía tus fotografías!