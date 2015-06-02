Camino Francés Etapa de El Burgo Ranero a León
C/ La Escuela, 7
Albergue La Parada
Disponible sin conexión
4522
C/ La Escuela, 7
Reliegos de las Matas (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Andrés Morán
Observaciones: El albergue tiene también bar-restaurante.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 18
Etapa de El Burgo Ranero a León
km 37,1
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos