Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa d'Olveiroa a Muxía
Avinguda de Doctor Toba, 33
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg dona Costa
Disponible sense connexió
2580
Avinguda de Doctor Toba, 33
Muxía (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Silvia Barrientos
Observacions: Vistes al mar des de l'alberg.
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 4
Etapa d'Olveiroa a Muxía
km 32,5
Temps 07H 45’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots