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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Muxía

Albergue da Costa

Disponible sin conexión
282
21
Albergue dabalar

Avenida de Doctor Toba, 33
Muxía (A Coruña)

676 363 820

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Silvia Barrientos

Observaciones: Vistas al mar desde el albergue.

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Muxía Etapa 4

Etapa de Olveiroa a Muxía

km 32,5
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
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