Camí Francès Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei
Antigues escoles. Sortida del poble cap a la carretera general
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Alberg d'Hospital dóna Cruz
Disponible sense connexió
520
Antigues escoles. Sortida del poble cap a la carretera general
Hospital de la Creu (Lugo). Concello de Portomarin
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Digna
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei
km 25,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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