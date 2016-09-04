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Camino Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei

Albergue de Hospital da Cruz

Disponible sin conexión
66
35
Albergue hospital da cruz

Antiguas escuelas. Salida del pueblo hacia la carretera general
Hospital de la Cruz (Lugo). Concello de Portomarin

Carece de teléfono de atención al peregrino

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Digna

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Portomarín a Palas de Rei Etapa 28

Etapa de Portomarín a Palas de Rei

km 25,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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