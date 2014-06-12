Camí Francès Etapa de Sarria a Portomarín
Antigues escoles, en la sortida del poble
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Alberg de Barbadelo
Disponible sense connexió
5920
Antigues escoles, en la sortida del poble
Barbadelo (Lugo)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 27
Etapa de Sarria a Portomarín
km 22,4
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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